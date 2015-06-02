إلغاء امتحان طالب بالثانوية الأزهرية بالشرقية لتمزيقه ورقة الإجابة

قام طالب فى الثانوية الأزهرية، بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بامتحان مادة القرآن بالقسم الأدبى، حيث يؤدى الامتحان بمعهد مدينة القرين فى الشرقية، وتم تحرير محضر ضده و إلغاء امتحانه.

وقال محمد حسين عرابى مدير المنطقة الأزهرية لمحافظة الشرقية، فى تصريحات له، إن المعهد يتبع إداريا إدارة التل الكبير ومنطقة محافظة الإسماعيلية الأزهرية وليس الشرقية رغم أنه يقع فى زمام المحافظة.

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