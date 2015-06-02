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محافظ الوادى الجديد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

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محافظ الوادى الجديد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة محافظ الوادى الجديد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اجتماعا هاما لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة وذلك بحضور اللواء نبيل العشرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز ومديرى التعليم – الصحة – الإسعاف وعدد من التنفيذيين المعنيين بتأمين سير عمليه امتحانات الثانوية العامة.

وناقش المحافظ مع الحضور كيفية تأمين خط سير أوراق الامتحانات حتى تصل المحافظة وتخرج منها لتصحيحها بأمان كامل مؤكدا على ضرورة توفير استراحات بكفاءة عالية للمراقبين الوافدين للمحافظة وتوفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان وتوفير مسعفين بمقار اللجان ووجود سيارات إسعاف خارج مقر اللجان.

ووجه المحافظ بضرورة وجود تشكيلات الانتشار السريع فى محيط المدارس لمواجهة أى بلاغات ومنع وقوع ضوضاء تؤثر على تأدية الطلاب لامتحاناتهم.

وأوضح اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد أنه أعطى تعليمات لشرطة المرافق ورجال المرور بضرورة إزالة أى إشغالات فى محيط المدارس أو السيارات المتروكة أمام اللجان.

ومن جانبه أشار صلاح محمد صلاح مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة إلى وجود غرفة عمليات بالمديرية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتلقى أية شكاوى والتعامل معها فورا.

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مصر 365