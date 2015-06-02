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الاتحاد: التعاقد مع محمد حمدي دون علمنا ليس من أخلاق الأهلي

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الاتحاد: التعاقد مع محمد حمدي دون علمنا ليس من أخلاق الأهلي الاتحاد: التعاقد مع محمد حمدي دون علمنا ليس من أخلاق الأهلي

استبعد عز حسين نائب رئيس الاتحاد السكندري صحة التقارير التي تزعم حصول الأهلي على توقيع مهاجم الفريق محمد حمدي زكي، بداية من الموسم المقبل.

وانتشرت تقارير صحفية عن نجاح الأهلي في ضم محمد حمدي هداف الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وتؤكد بعض التقارير أن تعاقد حمدي مع الاتحاد ينتهي هذا الموسم بسبب مشكلة في توثيق عقد اللاعب في اتحاد الكرة، فيما يصر النادي السكندري على أن العقد موثق وساري حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال عز حسين لـFilGola.com: "نتمسك بحقنا في اللاعب، ونؤكد على أن تعاقده مع الفريق يمتد للموسم المقبل".

وتابع "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمد حمدي من الاتحاد، وليس من أخلاقه أن يتعاقد مع لاعب دون علم ناديه".

واستدرك مضيفا "نتمتع بعلاقات قوية مع الأهلي، وإذا أراد ضم لاعب من الاتحاد سيخاطبنا رسميا".

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