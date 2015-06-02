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البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى والأسهم تربح 3.5 مليار جنيه

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البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى والأسهم تربح 3.5 مليار جنيه البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى والأسهم تربح 3.5 مليار جنيه

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين فى حين إتجهت تعاملات العرب والأجانب الى البيع حيث ربح رأس المال السوقى نحو 3.5 مليار جنية ليغلق عند 499.007 مليار جنية مقارنة بـ 495.541 مليار جنية فى جلسة إغلاق أمس الاثنين

حيث صعد المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بنسبة 1.17 % ليبلغ مستوى 8847 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الاوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 0.54 % ليصل الى مستوى 985 نقطة.

كما راتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 0.5 % ليبلغ مستوى 468 نقطة.

أما مؤشر الاوزان النسبية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.77 % ليبلغ مستوى 9292 نقطة.

 

وجرى التعامل اليوم على حوالى 140 مليون ورقة مالية بقمية تداول بلغت نحو 700 مليون جين تم تنفيذها من خلال 23 ألف عملية

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