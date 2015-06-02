ما هو برنامج سعادة؟ وكيفية التسجيل فيه؟

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بحضور حمدان ومكتوم بن محمد برنامج الضمان الصحي الجديد "سعادة" لمواطني دبي.

وجاء إطلاق برنامج التأمين الصحي سعادة لتوفير فرص الاستفادة من الخدمات المتميزة في القطاعين العام والخاص بدبي، وهو برنامج ضمان صحي يخدم الموطنين في إمارة دبي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بضرورة العمل لتحقيق السعادة للناس.

ويعد سعادة أول برنامج يستخدم بطاقة الهوية للتسجيل في البرنامج عبر التطبيق الذكي، ويتميز بتركيزه على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض والعلاج المبكر وفق أفضل الممارسات العالمية ومتابعتها عبر نظام إلكتروني ذكي.

وتم تصميم البرنامج لتغطية المواطنين ممن لايستفيدون حاليا من أي تغطية تأمينية تابعة لحكومة دبي، وتم تحديد عدد من المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة للتسجيل في برنامج سعادة لضمان تسهيل وصول الجميع للخدمة.

ويوفر البرنامج فريقاً متنقلاً لتغطية جميع الإمارة لخدمة الأفراد الذين يحتاجون الى مساعدة ويصعب عليهم الحضور الى مراكز التسجيل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين.

وسيوفر القانون لسكان الإمارة بطاقة تأمين أساسية كلفتها 600 درهم سنوياً، تشمل كافة الأمراض الرئيسة، وتتضمن فحص المرضى من قبل أطباء الأسرة والاطباء الاختصاصيين، مبيناً أن الشركات والمؤسسات ملزمة بتحمل قيمة بطاقة التأمين الصحي، التي لن تزيد أقساطها على 1.5% من قيمة الراتب، مشيراً الى ان المريض سيتحمل كلفة بسيطة من القيمة الاجمالية للعلاج.

وسيتيح برنامج سعادة لجميع المواطنين في الامارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول الى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية، ورضا المستفيدين، والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية، ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية.

وتدعو صحة دبي الراغبين في أخذ موعد لإصدار بطاقة "سعادة" التسجيل عبر التطبيق الذكي من آبل ستور عبر الرابط التالي https://t.co/tcp97IC63H