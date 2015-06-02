ضبط 14 إخوانيا بحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخا وعلامات رابعة بدمياط

أعلنت مديرية أمن دمياط فى بيان صادر عنها نتائج الحملة التى استهدفت قرية البصارطة التابعة لدائرة مركز شرطة دمياط لضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتى اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى مدعومين بقوات الأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 14 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وبعضهم مطلوب على ذمة عدد من القضايا وهم كل من "سعد م.ع.ع" سن 55 عامل، و"محمد ح.خ" سن 26 نجار، و"خالد ح ا" سن 47 سائق، و"عيد.ح.ع" سن 31 نجار، و"محمد ا م" سن 45 نجار، و"محمد.ح. س" سن 36 نجار، ومحمد م" سن 24 نجار.

كما تم ضبط "سماح.ع.ع" سن 42 مدرس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية ( 20817 لسنة 2013 ـ 13513 لسنة 2014) جنايات مركز دمياط "شروع فى قتل"، والقضية (5291 لسنة 2012، والقضية 677 لسنة 2014، والقضية 3263 لسنة 2015 ) إدارى مركز دمياط "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وعدد (3) طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط زيد محمد السيد النيلى سن 20 نجار والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية ( 15054 لسنة 2014 ) جنايات مركز دمياط "شروع فى قتل" ( 14229 لسنة 2014 ) جنح مركز دمياط " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة"، وعلاء حسن على سالم سن 39 مدرس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية (20817 لسنة 2013 ـ 13513 لسنة 2014 ) جنايات مركز دمياط "شروع فى قتل " ( 1448 لسنة 2014 ) جنح مركز دمياط ( 677 لسنة 2014 ) إدارى مركز دمياط " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة ".

كما تم ضبط "على.ح.م" سن 35 تاجر موبيليا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية ( 814 لسنة 2014 ـ 646 ،36 ،8257 ،1319 لسنة 2015 ) جنح مركز دمياط ( 1989، 840، 858 827، 603 لسنة 2015 ) إدارى مركز دمياط " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة"، و"السيد.ا.ع" سن 39 مدرس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية ( 20817 لسنة 2013 ـ 13513 لسنة 2014 ) جنايات مركز دمياط "شروع فى قتل" ( 1448 لسنة 2014 ) جنح مركز دمياط ( 677 ) لسنة 2014 إدارى مركز دمياط " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة "..

كما تم ضبط "عبد الرحمن.م.ز" سنة 30 نجار..والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية ( 646، 36 ،1319 لسنة 2015 ) جنح مركز دمياط ( 827، 603 لسنة 2015 ) إدارى مركز دمياط " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة "، و"حسن ع" سن 65 سنة صياد، وضبط بحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخا وعدد من علامات رابعة ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10379 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.