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مصر تلغى اتفاق مع الصين بسبب دخول سلع «مضروبة » للبلاد

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مصر تلغى اتفاق مع الصين بسبب دخول سلع «مضروبة » للبلاد مصر تلغى اتفاق مع الصين بسبب دخول سلع «مضروبة » للبلاد

منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة قراراً بالغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ.

وقال الوزير انه تم الغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصيني نتيجة لاستغلال عدد من المصدريين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين هذه الشهادة في إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة الي الاسواق المصرية ، لافتا الي انه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ,

واشار عبد النور الي ان هناك تنسيقا مع الجانب الصيني لوضع آلية جديدة لتلافي كافة السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق هذه الاتفاقية وبما يضمن جودة السلع والشحنات المستوردة من الصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ، لافتا الي ان هذه الالية تستهدف ان تكون قيمة واسعار استيراد هذه السلع متناسبة مع القيمة الفعلية والاسعار الحقيقية وعدم تحميل اعباء اضافية علي المستوردين وزيادة تكلفة عمليات الاستيراد لتلك السلع.

واكد الوزير ان هناك توافقاً بين المسئولين في والصين لتنمية التجارة البينية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتيسير حركة التجارة وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين،مشيراً في هذا الصدد الي ان القاهرة ستستضيف وفد حكومي صيني لمتابعة المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس لبكين ديسمبر الماضي وايضا ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حيث من المقرر الاتفاق علي بدء عدد من المشروعات في مجالات النقل والطاقة

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