5 نصائح تجنبك الإصابة بفيروس سى

يحتل فيروس سى المركز الأول كأحد أكثر الفيروسات الكبدية انتشارا، حيث بدأ ظهوره فى فترة السبعينات مع استخدام الحقن لعلاج مرضى البلهارسيا، حيث كان يتم استعمال الحقنة الواحدة لأكثر من شخص. علاقة الإصابة بفيرس سى والإصابة بالتليف الكبدى

> حول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس الأمراض الباطنى المتوطنة، إن فيروس سى أحد الفيروسات الكبدية التى تنتقل عن طريق الدم الملوث والذى يقوم بمهاجمة خلايا الكبد، مما يؤدى إلى تدميرها وعند محاولة الجسم لإصلاح هذا الخلل عن طريق إعادة بناء نسيج كبدى غير متناسق وهو ما يعرف بالتليف. طرق الوقاية من الإصابة بفيرس سى

> ويتسكمل د. غازى قائلا "للأسف لم ينجح العلماء حتى هذه اللحظة فى اكتشاف تطعيم أو مصل لوقاية الأشخاص من الإصابة بفيروس سى، لذلك فإن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مراعتها لتفادى الإصابة بفيرس سى وأهمها":

>1)عدم استعمال فرشاة أسنان الآخرين.

>2) تجنب استخدام أدوات الحلاقة الخاصة بالغير.

>3) عدم التعرض المباشر للدم أو مشتقاته دون استخدام قفازات وقائية.

>4)توخى الحذر عند رسم الوشم لتجنب انتقال العدوى من خلال الأدوات المستخدمة لإجرائه مثل الإبرة لذلك يجب مراعاة عند استخدمه أن تكون لشخص واحد فقط.

>5) عدم استخدام الحقن لأكثر من مرة.

شبكةعيونالإخبارية

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