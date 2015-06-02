مصرع وإصابة 14 في 4 حوادث بالبحر الاحمر

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون فى 3 حوادث بطرق محافظة البحر الأحمر وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الغردقة ورأس غارب، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى رأس غارب، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق (الشيخ فضل – رأس غارب)، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب.

> و شهد الكيلو 60 طريق (الزعفرانة– رأس غارب) أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب.

> وأصيب 4 آخرون في حادثتين بطرق الغردقة، ورأس غارب، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الغردقة- رأس غارب لتلقي العلاج