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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء تجدد الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية

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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء تجدد الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء تجدد الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية

طرابلس /أ ش أ/

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون من قبيلة الطوارق فى تجدد للاشتباكات بين قبيلتى التبو والطوارق بمحور الزاوية فى حى النمار شمال مدينة أوبارى الليبية .
>وأكد مصدر عسكرى بمدينة أوبارى اليوم "مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من قبيلة الطوارق جراء تجدد الاشتباكات مع قبيلة التبو بمحور الزاوية بأوباري".
>وأضاف المصدر أن قوات الطوارق تمكنت من دخول منطقة الزاوية والهجوم على تمركزات التبو والقوات المساندة لهم بحى النمار، وأوضح أن الاشتباكات لا تزال مستمرة فى المحور الشرقى لمدينة أوبارى بمنطقة الديسة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
>وفى ذات السياق، أكد مصدر طبى من المستشفى الميدانى فى مدينة أوبارى سقوط صاروخ "جراد" داخل سور المستشفى المركزى بالمدينة.
>يذكر أن تجدد الاشتباكات جاء على خلفية سقوط قذائف جراد على أحد الأحياء السكنية التى يقطنها الطوارق فى أوباري.
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