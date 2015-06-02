محامى الإخوان: أحضرت بدلة حمراء لمرسي تحسبًا لموافقة المفتي على إعدامه

قال المحامى الإخواني، عبد المنعم عبد المقصود، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس” و”الهروب من وادي النطرون” والمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية، بعد إصدار المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، أنه أحضر حقيبة بداخلها بدلة حمراء اللون للمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ليقوم بارتدائها في حالة تصديق المفتي لحكم الإعدام بدلاً من بدلة السجن، وأنه سبق وأحضر بدلة زرقاء اللون لمرسي بعد صدور الحكم عليه بالسجن 20 عامًا بقضية أحداث الاتحادية.