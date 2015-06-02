«مياه الشرب بالشرقية» تعلن حاجتها لعدد من الوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عن احتياجها لعدد من الدرجات الوظيفية الخالية للمؤهلات العليا والمتوسطة وفقا للإعلان 2 لسنة 2015.

وأكدت الشركة حاجتها لشغل بعض الوظائف بفروعها في (بلبيس، منيا القمح، أبو حماد، ديرب نجم، فاقوس، مركز الزقازيق).

وأضافت: أنه مطلوب 32 مهندسا شعب “ميكانيكا، كهرباء، مدنى مساحة”، و17 محاسبا، شعبة محاسبة، و24 كيمائيا، من الحاصلين على بكالوريوس علوم شعب “كيمياء، مايكروبيولوجي”، و22 أخصائى موارد بشرية، تجارة إدارة أعمال، وليسانس آداب، وليسانس حقوق، و3 محامين، مقيدين ابتدائى بالنقابة، وأن يكون ترافع أمام المحاكم مدة 5 سنوات على الأقل.

وأشارت إلى أنه مطلوب 3 أخصائيين علاقات عامة بكالوريوس الإعلام شعبة (علاقات عامة، صحافة، أو ليسانس آداب شعبة علاقات عامة، صحافة وإعلام) و4 أخصائيين نظم ومعلومات، بكالوريوس نظم ومعلومات من الجامعات المصرية، وحاصل على كورسات في البرمجة وخدمة العملاء و38 مشتركين ثالث من الحاصلين على بكالوريوس تجارة.

وأكدت أنه بالنسبة إلى الدبلومات والمعاهد الفنية، فمطلوب 154 فنى رابع من الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية أو المعاهد الفنية الصناعية أو المعاهد الفنية للمساحة أقسام (ميكانيكا، كهرباء، تركيبات مكانيكا، لحام معادن، أعمال صحية، مساحة، حاسب آلى إلكترونيات) بمجموع لا يقل عن 65%.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى الوظائف المكتبية، فمطلوب مراقب أمن من الحاصلين على دبلوم تجارة بمجموع لا يقل عن 65%.

وأضافت: أنه بالنسبة إلى الوظائف الحرفية فمطلوب 20 سائق سيارة للعمل بأفرع الشركة، و6 سائقين معدات ثقيلة، و6 سائقين جرار زراعى و5 كهربائى سيارات ومعدات ثقيلة و5 ميكانيكى، و3 ديزل و32 معدات ثقيلة.

وبالنسبة لوظائف الخدمات المعاونة، أكدت أنه مطلوب 117 عامل تشغيل محطات مياه وصرف، وشبكات مياه.