«الفاو» تكرم مصر على جهودها في مكافحة الجوع

صرح السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما، ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في ايطاليا، أنه سيتم تكريم مصر على جهودها في مكافحة الجوع وتخفيض عدد من يعانون منه، وذلك خلال الاحتفالية التي ستنظمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو ” يوم 7 يونيو الجاري، ويحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات، بمشاركة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف السفير المصري أن التقرير الدولي الذي أعدته كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” الايفاد ” وبرنامج الغذاء العالمي حول ” حالة الأمن الغذائي في العالم عام 2015 ” الصادر اليوم، أكد أن مصر قد نجحت في تحقيق الهدف الأول من أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة بتخفيض عدد من يعانون من الجوع، وأن ذلك ينطبق أيضاً على 72 دولة أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، تلقى السفير المصري شهادة تقدير من إرثارين كازين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي تعرب فيها عن تقديرها للمساهمة المصرية الفعالة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع عالمياً.

وأضاف السفير، أن تعاون مصـر مع منظـمات الأمـم المتحـدة في إيطاليا ـ وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو ” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” الايفاد ” وبرنامج الغذاء العالمي ـ يركز على القضايا المتصلة بالتنمية الزراعية وتكنولوجيات الري ومكافحة التصحر وتنمية الثروة السمكية، وأن هذا التعاون يشمل أيضاً التعاون الثلاثي بين مصر وهذه المنظمات مع الدول الأفريقية مع التركيز على دول حوض النيل.