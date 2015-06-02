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عمر البشير: سأكون رئيسا للجميع وخادما للشعب السودانى

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عمر البشير: سأكون رئيسا للجميع وخادما للشعب السودانى عمر البشير: سأكون رئيسا للجميع وخادما للشعب السودانى

2 يونيو 2015 | 1:38 مساءً

توجه الرئيس السودانى عمر أحمد البشير، بالشكر للشعب السودانى الذى خاض انتخابات الرئاسة، واصفا إياها بأنها ملحمة وطنية حرص فيها الشعب على التداول السلمى للسلطة، مقدما الشكر لهم على إعطائه الثقة الغالية. وحيا “البشير” فى كلمته عقب أداء القسم رئيسا للجمهورية السودانية، الروح الوطنية التى تحلى بها المواطنون ووقوفهم أمام الصناديق الانتخابية وإدارك اهمية المرحلة والاختيار بإرادة حرة ممثليهم فى انتخابات الرئاسة وممثليهم من النواب. وأكد الرئيس السودانى، أنه سيكون رئيسا للجميع وسيكون خادما للشعب ولن يفرق بين من صوت له ومن لم يصوت فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: “لا فرق بين من صوت ومن لم يصوت ومن قاطع وهذا حق للجميع وأشهد الله أنى سأظل وفيا لهذا البلد وأبذل كل جهدى لازدهار السودان”.

 

2015-06-02

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