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السفير السعودى الجديد لدى العراق يؤدى اليمين أمام الملك سلمان

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السفير السعودى الجديد لدى العراق يؤدى اليمين أمام الملك سلمان السفير السعودى الجديد لدى العراق يؤدى اليمين أمام الملك سلمان
أدى الدبلوماسى ثامر بن سبهان السبهان اليوم الثلاثاء اليمين أمام العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز سفيرا لبلاده لدى العراق.

والسفارة فى العراق مغلقة منذ غزو العراق للكويت فى تسعينيات القرن الماضي.

وكان السفير السعودى لدى الأردن غير المقيم فى العراق سامى الصالح قال فى تصريحات صحفية مؤخرا إن المملكة "متفائلة فى علاقاتها مع العراق خلال الفترة المقبلة".
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