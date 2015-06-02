أصغر فنانين إماراتيين لديهما أكثر من 21 ألف متابع على «إنستغرام»

بلغ حساب حارب وزايد بن كرم على موقع «إنستغرام» 21 ألف متابع، وهما أصغر فنانين إماراتيين، إذ يبلغ عمر حارب ست سنوات ويدرس في «KG2»، وزايد أربع سنوات وهو في المرحلة التأسيسية، حيث يشاهد المتابعون مقاطع الفيديو التي يقدمها الطفلان، والتي تعرف في عالم مواقع التواصل الاجتماعي باسم «فاينز».



وأعرب والد حارب وزايد محمد بن كرم، الذي يعمل مهندساً للطرق في بلدية أبوظبي، عن عدم قلقه على طفليه من التأثير السلبي للشهرة في هذا العمر الصغير، لأنه يحرص على تقديم النصح لهما في كيفية التعامل مع جمهورهما، معتبراً أن التمثيل والتفاعل مع المجتمع ومع الناس يمنحانهما شخصية قوية وإيجابية.



مكافأة حارب وزايد عن كل فيديو يقدمانه هي الذهاب إلى البقال أو السوبر ماركت لشراء الحلويات، حسب ما أوضح والدهما محمد بن كرم، الذي أشار إلى أن ولديه يتمتعان بموهبة التمثيل ربما من عمر عام واحد، إذ كانا يتابعان التلفزيون باهتمام شديد، خصوصاً برامج الرسوم المتحركة والمسرحيات، كما اتجها لتقليد الأشخاص المحيطين بهما، مؤكداً تشجيعه لهما ولموهبتهما ومساعدتهما على تنمية وصقل هذه الموهبة.



يذكر أن صغر عمر حارب وزايد، وشعورهما السريع بالتعب والإرهاق أثناء التصوير، وكذلك شعورهما بالملل، وصعوبة التحكم فيهما.. أبرز المشكلات التي تواجه والدهما خلال تصوير مقاطع الفيديو، لكنه يرى أن موهبتهما تستحق المعاناة، معرباً عن أمله أن يكون لهما شأن كبير في عالم التمثيل، وأن يكسبا المزيد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت وسيلة لظهور كثير من المواهب المتميزة في كل أنحاء العالم، ونجاح هذه المواهب وتحقيقها شهرة واسعة، وهو ما لم يكن متاحاً قبل ظهور هذه المواقع.