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الإفرازات الصديدية والبكاء المستمر مؤشر لإصابة طفلك بالتهاب الأذن الوسطى

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الإفرازات الصديدية والبكاء المستمر مؤشر لإصابة طفلك بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازات الصديدية والبكاء المستمر مؤشر لإصابة طفلك بالتهاب الأذن الوسطى
تساهم إصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة للأصابة بها، وأهمها بكاء المستمر للأطفال ووجود إفرازات صديدية بإذن الطفل.

حول ذلك يقول دكتور طارق عبد الفتاح استشارى أمراض وأورام الأنف والأذن والحنجرة والرقبة بالمعهد السمع والكلام، إن التهاب الأذن الوسطى الحاد من أشهر الأمراض التى تصيب الأطفال على مستوى العالم.

أسباب إصابة الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى
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ويستكمل د. طارق قائلا "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تؤدى للأصابة الطفل بالتهاب الحاد بالأذن الوسطى وأهمها ":
>1)نزلات البرد التى تصيب الجهاز العلوى التنفسى.
>2)وضع الأمهات للطفل فى بصورة خاطئة أثناء الرضاعة .
>3)التهاب الأنف ولحمية خلف الأنف .

كما ينصح الطبيب الأمهات بضرورة إرضاع طفلها فى الوضع الصحيح "جلوس" ومراعاة عدم وضعه مستلقيا على ظهره.

أهم الأعراض أصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى
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ويتابع د. طارق قائلا "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تدل على إصابة الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى، حيث تنقسم حسب عمر الطفل كالآتى":
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الطفل الرضع :
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1)بكاء مستمر.
>2)استيقاظ الطفل ليلا بسب الألم .
>3)هز رأسه ناحية إلى الأخرى.
>4)يشير الطفل بيده إلى الأذن التى بها الألم .
>5) ارتفاع درجة الحرارة
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الأطفال الكبار :
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يشتكى الطفل من الشعور بالألم بالأذن وضعف السمع قد يصاحبه وجود إفرازات صديدية من الأذن.

أهم طرق علاج التهاب الأذن الوسطى بالأطفال
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أضاف د. طارق قائلا "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها على طفلها الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب وتحديد العلاج المناسب سواء الدوائى أو الجراحى مثل تركيب أنابيب تهوية للأذنين فى حالة تكرار الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.

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مصر 365