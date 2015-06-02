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الأدوية الجديدة لعلاج السكر قادرة على ضبطه وخفض الوزن وحماية البنكرياس

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الأدوية الجديدة لعلاج السكر قادرة على ضبطه وخفض الوزن وحماية البنكرياس الأدوية الجديدة لعلاج السكر قادرة على ضبطه وخفض الوزن وحماية البنكرياس
أكد الدكتور محمد قمر أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق خلال انعقاد مؤتمر الدلتا للسكر والذى اختتمت أعماله مؤخرا، أن هناك أبعادا جديدة فى علاج مرض السكر باستخدام الأدوية الجديدة.

وقال إن هذه الأدوية الجديدة تتعامل مع هرمونات الجهاز الهضمى مثل فيكتوزا وبايتا، حيث وجد أنهما يعملان على حماية قلب مريض السكر من مضاعفات المرض على الشرايين، بتقليل الضغط والدهون فى الدم وحماية القلب من جلطات الشرايين وقصور عضلة القلب .

وأشار أن هذا يعطى بعدا جديدا فى استخدام هذه الأدوية بالإضافة إلى قدرة هذه الأدوية على ضبط السكر بطريقة فعالة، مع قدرتها فى خفض الوزن وحماية خلايا البنكرياس من التلف على المدى البعيد، أما عقارات الفليدا جلبتن والسيتا جلبتن والسكسا جلبتن فقد وجد أن لها تأثيرا جيدا وواقيا من مضاعفات السكر على الشرايين الدقيقة، مثل اعتلال العين والكلى والأعصاب الطرفية والقدم السكرى، وإن كانت هذه الأدوية جديدة فإنه يتم دراسة تأثيرها على المرضى، موضحا أن هذه النتائج تعتبر أولية ويمكن تأكيدها فى المستقبل.

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مصر 365