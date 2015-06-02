بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بكلية التربية‎

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد الله رئيس الجامعة أعمال سير اﻻمتحانات لعدد 2000 طالب وطالبة بكلية التربية، رافقه في ذلك الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عباس عميد كلية التربية.

وقال نور الدين إن اﻻمتحانات هذا العام في متناول جميع الطلاب وحسب مواصفات الجودة والاعتماد، مؤكداً على ضرورة توفير جو صحي وأمن وهادئ للطلاب أثناء الاختبارات، كما أعرب عن سعادته بالبيئة الصحية التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات بكلية العلوم التي تعد أولى الكليات المعتمدة بالجامعة.

> وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة الالتزام بالتعليمات المُتعلقة بانتظام سير العمل داخل اللجان، مطالباً بتطبيق اللائحة بحزم على الجميع، وبالأخص فيما يتعلق بحمل الهواتف المحمولة داخل اللجان، موضحاً أنه تم تحرير 51 محضر شغب لطلاب بكلية التجارة إثر عدم التزامهم بالتعليمات المكتوبة، مضيفاً أنه لم يتم تحرير محاضر غش بكلية التربية حتى اأن.

كما قال عميد كلية التربية أن رئيس الجامعة حرص على تفقد جميع اللجان بالفرقتين الأولى والرابعة شعبة عامة وتعليم أساسي علمي وأدبي، موضحاً أن عدد طلاب الفرقة الرابعة بلغ 560 طالب، بينما بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى أكثر من 1400 طالب.

وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتعرف على أخر المستجدات، والاستماع إلى المقترحات والحلول التي من شأنها أن ترفع من منظومة العمل داخل الجامعة بوجه عام، عندما أنهى الجولة بعقد اجتماع مصغر بمكتب عميد كلية العلوم.