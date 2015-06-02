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بالصور.. «يسري» يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان‎

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بالصور.. «يسري» يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان‎ بالصور.. «يسري» يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان‎

شارك محافظ أسوان مصطفى يسري نيابةً عن رئيس الجمهورية ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والشعبية في الإحتفالية التي أقامتها مديرية أوقاف أسوان بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف بالله الحاج حسن، حيث أكد الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان في كلمته التي ألقاها علي أهمية  تلك المناسبة في حياة وتاريخ الأمة الإسلامية، لافتاً إلي أن حدث تحويل القبلة من المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام  كان له عظيم الأثر في نفوس المسلمين، حيث  يعد من أهم المناسبات التي شهدتها الأمة الإسلامية في تاريخها، وأقيم على أثرها كيان هذه الأمة وأثبتت فضل مكانة المصطفى-صل الله عليه وسلم- عند الله عز وجل ومكانة رسالته التي أنزلها عليه، والتي أقيمت على المبادئ والقيم السامية والمُثل العليا والفضائل، وهو ما رسخه الرسول الكريم.

 وأشار إلى أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة هو تربية جيل متمكن متماسك وتذكيره، بأن الإسلام جاء كشريعة متكاملة تواكب كل تقدم وتطور يجري علي ظهر الكرة الأرضية، وجاء الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة المتيسرة لكل البشرية، والتي تدعو دائماً للتكاتف والتعاون بين أفراد الأمة للوقوف أمام كل من يسئ للإسلام  وللأمة الإسلامية.

وقد بدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من القرأن الكريم لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الله أعقبتها كلمة لمديرعام الأوقاف، في حين اختتم الإحتفال بمجموعة تواشيح وابتهالات دينية ألقاها الشيخ محمود عبد المقصود.

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