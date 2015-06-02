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بالصور..ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص في المنوفية

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بالصور..ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص في المنوفية بالصور..ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص في المنوفية

2 يونيو 2015 | 12:04 مساءً

تمكنت مباحث بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين, من ضبط مصنع لانتاج المستلزمات الطبية دون ترخيص ينتج منتجات غير امنا صحيا وتم التحفظ على المضبوطات .

 تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية, إخطارا من رئيس مباحث التموين بقيام كلا من باسم م صاحب مصنع مستلزمات طبية بقرية تتا مركز منوف وأيمن م المدير المسئول عن المصنع بانتاج المستلزمات الطبية بطريقة غير امنة او صحية دون ترخيص أو اشراف طبى مخالفين القوانين .

وبتقنين الاجراءات والاتفاق مع تفتيش الصيادلة تم ضبط 14 ماكينة حياكة وخط انتاج لتصنيع المستلزمات الطبية و1,5 طن بكر خيط بدون فواتير و3.750طن بكر قماش بدون فواتير و200 كيس قطن ابيض بدون فواتير و50 بكرة قماش لتصنيع الكاب الابيض و750 كجرام استك لتصنيع غطاء الراس و1.250 طن بلاستك لتصنيع الشوز و4500 بالطو مريض منتج نهائى و21 الف كاب منتج نهائى و45 الف كمائد طبية منتج نهائى و75 الف شوز طبى منتج نهائى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

 

2015-06-02

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