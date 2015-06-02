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أوقاف أسيوط والقيادات التنفيذية تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان

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أوقاف أسيوط والقيادات التنفيذية تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان أوقاف أسيوط والقيادات التنفيذية تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان

 

شهد اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بالمركز الثقافي الإسلامي نيابة عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، و بحضور الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية والدينية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد إبراهيم حسن ثم الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف والذي تحدث عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بمكة والدروس المستفادة منها مشيراً إلى فضل شهر رمضان على الأمة العربية والأسلامية والذى سنحتفل بقدومه خلال الأيام القادمة.

واختتم الاحتفال بالاستماع إلى الابتهالات الدينية والمديح والتي ألقاها الشيخ أحمد فتحي حسانين بمديرية أوقاف أسيوط .

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