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رامي عصام يشعل حماس معتصمي "الثقافة" بأغاني الثورة

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رامي عصام يشعل حماس معتصمي "الثقافة" بأغاني الثورة رامي عصام يشعل حماس معتصمي "الثقافة" بأغاني الثورة
المعتصمون تفاعلوا مع "مطرب الثورة".. وهتفوا ضد حكم الإخوان

كتب : ماهر هنداوى منذ 17 دقيقة

فاجأ المطرب رامي عصام، مطرب الثورة، المعتصمين أمام وزارة الثقافة حينما اعتلى المنصة، فصاح جموع المعتصمين معربين عن إعجابهم وأطلقت بعض الفتيات الزغاريد.

وقام بتقديم وصلة من أغاني الثورة، حيث تفاعل معه المعتصمون بشدة وهتفوا معه ضد حكم الإخوان.

وغنى عصام "واحد اتنين الجيش المصري فين، الكائن الإخواني، وإحنا اللي عملنا الثورة، الإخواني أخد مكاني اشهد يا زمان آدي ثورة من غير إخوان".

كما قدم عصام أغنية "أنا الصاحي" إهداء للثوار المعتقلين وسط هتافات من المعتصمين "يسقط حكم المرشد" وهتافات مضادة لخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان.

الطريف أن رامي عصام داعب المعتصمين بأنه لن ينصرف من المكان، قائلا: "لن أذهب قبل ما يغور الإخوان".

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