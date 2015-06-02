محافظ أسيوط يلغي الاستثناءات ويحدد سن القبول بالحضانات التجريبية والتعليم الابتدائي

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليماته بإلغاء التأشيرات والاستثناءات في القبول بمرحلة التعليم الابتدائي والحضانات التجريبية لإيجاد عدالة في التوزيع مشدداً على الالتزام بالسن القانوني للقبول بالتعليم الابتدائي بحيث لا يقل السن عن 6 سنوات فى 1 أكتوبر بالنسبة للصف الأول الابتدائي و5 سنوات بالنسبة للتعليم التجريبي “kg”، على أن يتم التنسيق عن طريق السن بحيث يتم الاختيار من الأعلى إلى الأدنى حسب احتياج كل مدرسة، وبالنسبة للمدارس العامة يشترط التوزيع الجغرافي وألا يقل السن في 1 أكتوبر عن 4 سنوات.

وطالب المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة بتوفير ميزانية الصيانة للمدارس من خلال الموازنة العامة والتي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وتعميم فكرة الزجاج الفيبر بحيث يقوم المسؤول عن الصيانة بكل مدرسة بتغيير الزجاج المكسور بزجاج فيبر للحد من حوادث المدارس على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بعمل الصيانات البسيطة للمدارس، وتتولى هيئة الأبنية التعليمية عمليات الصيانات الكلية .