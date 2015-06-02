أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ أسيوط يلغي الاستثناءات ويحدد سن القبول بالحضانات التجريبية والتعليم الابتدائي

Google+ Print
محافظ أسيوط يلغي الاستثناءات ويحدد سن القبول بالحضانات التجريبية والتعليم الابتدائي محافظ أسيوط يلغي الاستثناءات ويحدد سن القبول بالحضانات التجريبية والتعليم الابتدائي

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط  تعليماته بإلغاء التأشيرات والاستثناءات في القبول بمرحلة التعليم الابتدائي والحضانات التجريبية لإيجاد عدالة في التوزيع مشدداً على الالتزام بالسن القانوني للقبول بالتعليم الابتدائي بحيث لا يقل السن عن 6 سنوات فى 1 أكتوبر  بالنسبة للصف الأول الابتدائي و5 سنوات بالنسبة للتعليم التجريبي “kg”،  على أن يتم التنسيق عن طريق السن بحيث يتم الاختيار من الأعلى إلى الأدنى حسب احتياج كل مدرسة،  وبالنسبة للمدارس العامة يشترط التوزيع الجغرافي وألا يقل السن في 1 أكتوبر عن 4 سنوات.

وطالب المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة بتوفير ميزانية الصيانة للمدارس من خلال الموازنة العامة والتي  تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو،  وتعميم فكرة الزجاج الفيبر بحيث يقوم المسؤول عن الصيانة بكل مدرسة بتغيير الزجاج المكسور بزجاج فيبر للحد من المدارس على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بعمل الصيانات البسيطة للمدارس، وتتولى هيئة الأبنية التعليمية عمليات الصيانات الكلية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا