أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث العامرية أول تضبط هاربا من المؤبد وآخرين بحوزتهم أفيون وسلاح

Google+ Print
مباحث العامرية أول تضبط هاربا من المؤبد وآخرين بحوزتهم أفيون وسلاح مباحث العامرية أول تضبط هاربا من المؤبد وآخرين بحوزتهم أفيون وسلاح
نجح ضباط وحدة مباحث قسم أول العامرية من ضبط "حمدان.أ.ع" 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابياً بالسجن لمدة 4 سنوات بحوزته طبنجة ماركة إيكول تحمل رقم 1040966 – عيار 9 مم "بقصد الدفاع".

كما تم ضبط "وليد.ع.م" 30 سنة عاطل مقيم دائرة ثان العامرية محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد.

وتم ضبط "مطرون.ف.ع" 33 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "17" لفافة لمخدر الأفيون "بقصد الاتجار" مبلغ 70 جنيها - هاتف محمول.

تحرر المحضر جنايات القسم وجارٍ العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365