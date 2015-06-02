مباحث العامرية أول تضبط هاربا من المؤبد وآخرين بحوزتهم أفيون وسلاح

نجح ضباط وحدة مباحث قسم أول العامرية من ضبط "حمدان.أ.ع" 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابياً بالسجن لمدة 4 سنوات بحوزته طبنجة ماركة إيكول تحمل رقم 1040966 – عيار 9 مم "بقصد الدفاع".

كما تم ضبط "وليد.ع.م" 30 سنة عاطل مقيم دائرة ثان العامرية محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد.

وتم ضبط "مطرون.ف.ع" 33 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "17" لفافة لمخدر الأفيون "بقصد الاتجار" مبلغ 70 جنيها - هاتف محمول.

تحرر المحضر جنايات القسم وجارٍ العرض على النيابة.