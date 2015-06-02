سقوط هارب من سجن الفيوم بأحداث يناير لتزويره كارنيهات قضاة

تمكن ضباط مباحث قسم روض الفرج من ضبط عاطل 48 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة والهارب من سجن الفيوم على ذمة القضية رقم 6638 لسنة 2010م الدقى جيزة "نصب" خلال إحداث يناير 2011م والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 1/5/2010م بتردد على دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة من القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم س ج 8486 ماركة إسكودا أوكتافيا وبحوزته بطاقتى تحقيق شخصية منسوب صدورهما لوزارة العدل "مزورتين" ملصق عليهما إحداهما اسمه مدون المهنة مستشار بوزارة العدل.

بالكشف عن المتهم تبين صدور شهادة وفاة له بتاريخ 2/3/2012م وبمناقشته أقر بهروبه من السجن والأحكام الصادرة ضده واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين، وتولت النيابة العامة التحقيق.