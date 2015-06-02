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وزير البيئة: الحوت المكتشف بوادى الريان بالفيوم هو الأطول فى العالم

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وزير البيئة: الحوت المكتشف بوادى الريان بالفيوم هو الأطول فى العالم وزير البيئة: الحوت المكتشف بوادى الريان بالفيوم هو الأطول فى العالم
أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن حوت الباسيوريورس الذى تم اكتشافه بالفيوم، هو أطول حوت بالعالم حتى الآن، مضيفا أنه تم اكتشاف بعض العينات الحفرية التى ستغير مجرى البحث العلمى فى العالم.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم ببيت القاهرة بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، ووائل مكرم محافظ الفيوم، وممثل عن وزارة البترول، لإعلان الاكتشاف العلمى، أنه تم اكتشاف بقايا هيكيلة لكائنات بحرية داخل هذا الحوت فى مكان المعدة، وتم التعرف على أنواعها، حيث شملت سرطان البحروسمكة المنشار، بالإضافة إلى بقايا حوت صغير تم افتراسه من الحوت المكتشف مما يلقى الضوء على نوعية الغذاء لهذا الحوت.

وأضاف، أن هذا يعكس طبيعة الحياة البحرية والكائنات الموجودة داخل تلك المنطقة فى الحقبات الزمنية السحيقة والتى تعود إلى حوالى 40 مليون سنة، مشيرا إلى أن الفريق الوطنى وجد مجموعة هائلة من أسنان أسماك القرش بجوار هذا الهيكل، مكونة طبقة رقيقة تغلف أجزاء منها بما يوضح تغذية هذه الأسماك على هذا الحوت بعد نفوقه، ويعكس الأعداد الهائلة منها والتى تواجدت بكثرة فى تلك المنطقة فى هذه الفترة الزمنية ونفقت بجوار الحوت وترسبت عليه.

الجدير بالذكر أنه تشكل محمية وادى الحيتان حلقة الوصل بين حياة الحيتان كونها ثدييات بحرية وثدييات برية، وكانت الحيتان قديمًا لها أرجل وتعيش على الأرض مثل القطط وباقى الكائنات العادية، لكن تلك الكائنات "تحورت"، وذلك عندما زاد البحر قام بتغطية أجزاء كبيرة من الأرض تحولت هذه الأرجل إلى زعانف، وهذا التطور لم يأت بين يوم وليلة، ولكن حركة الأرض وازدياد المياه جعل أرجل الحيتان تتغير شيئًا فشيئًا، وهذه الظاهرة لم تحدث بأى منطقة فى العالم إلا فى فقط.

اليوم.. وزير البيئة يعلن بمؤتمر صحفى اكتشاف حوت عمره 400 سنة بوادى الحيتان
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