موانئ البحر الأحمر تستعد لعمرة شهر رمضان

صرح عبد الرحيم مصطفى المُتحدث الإعلامى لهيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تم عقد اجتماعات مُوسعة مع الجهات العاملة بالموانيء استعداداً لعمرة شهر رمضان المُعظم، و ذلك بموانيء سفاجا و نويبع.

حيث تم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع مخطط عام لعملية نقل المعتمرين، وذلك لمنع حدوث تكدس بالموانيء و سرعة إنهاء الإجراءات، والإفراج عن الأمتعة.

كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية ومالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وتبخير العبارات قبل كل رحلة، وتوفير كافة وسائل الأمن و الإنقاذ على متن العبارات.

و تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالموانيء لتوفير الخدمات الطبية، وسيارة اسعاف مجهزة بجوار كل عبارة لتقديم الإسعافات الأولية و نقل الحالات الحرجة و عدد 2 كرسى متحرك لنقل كبار السن.

على جانب اخر تم رفع كفاءة صالات و الوصول و السفر مع توفير عدد كاف من العاملين القائمين على خدمة الركاب.

على جانب اخر اضاف مصطفى ان موانى البحر الأحمر قامت بنقل 52 الف و 856 معتمر خلال عمرة المولد النبوى الشريف و رجب حيث تم نقل 43 الف و 596 معتمر خلال عمرة المولد النبوى و 9260 معتمر خلال عمرة رجب بموانى نويبع و سفاجا.

و أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الأحمر ان عبارات شركة الجسر العربى ساهمت بنقل39 ألف و 825 معتمر بميناء نويبع خلال عمرة المولد النبوى و رجب على متن العبارتين ايلة و سينا حيث تم نقل 34 الف و 430 معتمر و 780 باص خلال عمرة المولد منهم وصول 16578 معتمر و 376 باص و مغادرة 17852 معتمر و 404 باص بينما تم نقل 5395 معتمر و 124 باص خلال عمرة رجب منهم وصول 2971 معتمر و 68 باص و مغادرة 2424 معتمر و 56 باص .

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا نقل 13 ألف و 31 معتمر خلال عمرة المولد النبوى و رجب حيث تم نقل 9166 معتمر خلال عمرة المولد النبوى الشريف منهم وصول 3558 معتمر و مغادرة 5608 معتمر بينما تم نقل 3865 معتمر خلال عمرة رجب على متن العبارة امانة على خط سفاجا – ينبع حيت استقبلت 2576 معتمر و غادر 1289 معتمر .

و أضاف مصطفى أن موانى البحر الأحمر واظبت على متابعة نقل المعتمرين و العمل على توفير كافة التيسيرات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى كما تم بالتنسيق مع الحجر الصحى بموانى سفاجا و نويبع تقديم خدمة طبية جيدة لزوار بيت الله الحرام و العمل على فحص الركاب القادمين و اخذ عينات عشوائية لمنع دخول اية اوبئة للبلاد و حجز الحالات التى يشتبه فى اصابتها لحين التأكد منها حفاظا على الصحة العامة .

كما قام اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر بالتشديد على سرعة انهاء إجراءات المعتمرين و إعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء اجراءاتها بالتزامن مع انهاء اجراءات المعتمرين بصالات الوصول و السفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى كما اكد على التوكيلات و شركات السياحة الخاصة بنقل المعتمرين بضرورة الالتزام بتوفير كافة سبل الراحة و الالتزام بالإعداد .