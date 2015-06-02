المصابون بمرض MS النادر في السويس يطالبون «السيسي» برعاية خاصة

استغاث المصابون بالمرض النادر “MS ” بمحاظة السويس، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير رعاية خاصة ومنح من الدولة لتلقي العلاج مجانا خاصة أن ثمن العلاج باهظ وتلكلفته شهريا تصل قرابة 10 الاف جنيه وأن أصحاب الدخل الشهري المتوسط لا يستطيعون توفير قيمة العلاج.

وناشد المرضى وأسرهم في فاكسات رسمية، تم إرسالها إلى قصر الرئاسة ووزير الصحة والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بإصدار قرار بتكفل الدولة علاج أصحاب المرض بهذا الفيروس النادر بشكل كامل أو تكفلة اكثر من 80 % من قيمة العلاج حتى يستطيعوا العيش، حيث يدمر هذا المرض خلايا المخ ويزيد مضاعفته لتصيب المريض في العين وجميع خلايا الجسد وعدم توفر العلاج يزيد من شراسة المرض.

وناشد المرضى الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وإيجاد حل إنساني لهم يساعدهم على الحياة بشكل طبيعي بتوفير العلاج وتوفير أماكن مخصصة لهم بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.

يذكر أن مرض “MS ” أو التصلب العصبي هو التهاب ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي. يعطّل هذا التلف قدرةَ أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض والعلامات المرضية، منها أعراض عضوية أو إدراكية عقلية, وأحياناً تكون على شكل مشاكل نفسية..ويتّخذُ التصلّب المتعدّد عدّة أشكال مختلفة مع أعراض جديدة تحدث إما على شكلِ نوباتٍ منفصلة أو متراكمة بمرور الوقت .