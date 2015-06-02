مد أجل النطق بالحكم في قضية الهروب من السجون لجلسة 16 يونيو لاتمام المداولة

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول في القضية المعروفة إعلاميا “بالهروب من سجن وادى النطرون ” و القضية رقم 65458 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلامياً بالتخابر الكبري .. وذلك لجلسة 16 يونيو لاتمام المداولة بعد ان قررت المحكمة ان رأي المفتي جاء صباح اليوم

الجدير بالذكر ان المحكمة قد اصدرت قرارا في الجلسة السابقة بأحالة 107 متهما من بينهم رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين ورشاد بيومى استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومحمد سعد توفيق الكتاتنى استاذ بكلية العلوم جامعة المنيا والقيادي عصام الدين حسين العريان .. الي فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي تمهيداً لأصدار قرار بإعدامهم بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري

كما اصدرت ايضا قرارا بأحالة 16 متهماً الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها