محافظ الإسماعيلية يدشن مشروع منارة ثقافية لتخليد ذكرى «الأبنودى»

فى مؤتمر موسع عقده اللواء “يس طاهر” محافظ الإسماعيلية بحضورالفريق “مهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس والإعلامية “نهال كمال” حرم الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى وبحضورالأستاذ الدكتور الفنان “حسين الشابورى” أستاذ تكنولوجيا تجهيزات المتاحف والذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وذلك للإعلان عن تدشين المشروع الكبير لإقامة منارة ثقافية كبيرة لتخليد ذكرى الراحل العظيم الخال الأبنودى أحد رموز الوطنية المصرية.

> وخلال المؤتمر تم إستعراض ومناقشة الدراسات والمقترحات الخاصة بشأن إقامة المشروع الذى يتضمن إنشاء مجمع لمركز إشعاع ومنارة ثقافية كبيرة بشكل غير تقليدى لتخليد ذكرى الأبنودى وتكريماً له وتخليداً لأعماله.

وخلال المؤتمر أكد طاهر على أن المشروع سوف يتم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة وهيئة قناة السويس وأنه سوف يشمل إقامة تمثال كبير للشاعر الراحل بالإضافة إلى مكتبة تضم دوواينه وأعماله ومسرح مكشوف بما يتيح الإستماع لأشعاره وأعماله الغنائية وإتاحتها لعشاقه ومحبيه لتحقيق التواصل مع كافة الأجيال .

> ومن جهته أكد الفريق مميش أنه سوف يتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة المشروع رداً للوفاء وعرفانا بالجميل للراحل العظيم.

> وقد أشار الفنان الدكتور حسين الشابورى أنه سوف يتم اللإنتهاء من التصميمات الرسومات النهائية الخاصة بالمشروع ووضع التصور النهائى خلال شهرين على الأكثر وعرضها على المحافظ ورئيس الهيئة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع وتدشينه وأنه من المنتظر أن يتم إفتتاحه تزامنا مع الإفتتاح العالمى لمشروع قناة السويس الجديدة.

> ومن جهتها أعربت الإعلامية نهال كمال عن بالغ سعادتها وتقديرها لإهتمام محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس بتنفيذ المشروع.

> وأضافت أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إتفقا على عمل مركز ثقافى بالمواصفات العالمية على أرض الإسماعيلية تكريما لاسم الشاعر الراحل الذى عاش ودفن فى الإسماعيلية. وأشارت الى أن الشركة التى تقوم بتنفيذ هذا المركز شركة هندسية كبيرة ساهمت فى عمل العديد من المنشآت الثقافية الكبرى مثل مكتبة الاسكندرية، ولذلك فإنها اطمأنت إلى مستوى التنفيذ والتخطيط متوقعة أن يكون هذا المركز على درجة عالية من الأهمية بما يليق باسم الراحل العظيم وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الإتفاق وقالت إنها تتوجه بالشكر إلى الفريق مهاب مميش واللواء ياسين طاهر، على هذه المبادرة الكريمة بتكريم اسم الراحل الكبير والعمل على ربط اسم الشاعر الكبير بمحافظات القناة بعد موته، وهو الذى عاش مرتبطا بها فى حياته، وأضافت أن هذا المركز سيكون مجهزا بالمواصفات العالمية للمراكز الثقافية الكبرى وأنه سوف يضم قاعات عرض سينما ومسرح ومرسم وقاعة ندوات ومؤتمرات بما سيؤهله لأن يصبح نواة ثقافية كبرى فى محافظات القناة .