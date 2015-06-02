وزير الزراعة يحيل مسئولي جمعيتي قنا المركزية والمشتركة للنائب العام

أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بإحالة مسئولي جمعيتي قنا المركزية والمشتركة الى النائب العام وذلك نتيجة عدد من المخالفات التي كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.

> وقال هلال ان تقارير لجان المتابعة كشفت عن قيام مسئولي الجمعية المركزية بقنا بجمع مدفوعات مقدمة من المزارعين والجمعيات المحلية للاسمدة المدعمة، فضلا عن عدم فصل حساب الاسمدة عن باقي حسابات انشطة الجمعية واستغلالها في انشطة اخرى غير المخصص لها، الأمر الذي ادى لارتفاع مديونية الاسمدة لدى الجمعية العامة وتحميل الجمعية المركزية والجمعية المحلية بفوائد عالية.

> اما فيما يخص الجمعية المشتركة بقنا، اوضح وزير الزراعة انه تلاحظ تبديد بعض العجول الواردة من اورجواي وعدم متابعتها مما ادى لاهدار المال العام، وعدم تحقيق الاهداف التي تم على اساسها تم منح العجول للجمعية، وضياع الفرصة على المزارع البسيط والمرأة المعيلة وذلك بالمخالفة للتعاقد الذي تم مع الجمعية.

> وأكد هلال انه لان يتهاون مع أي حالة فساد في الوزارة أو قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بمقدرات الفلاح البسيط ويحول دول وصول الدعم لمستحقيه.

> وكان هلال تلقى تقريرا من لجنة الفحص والمتابعة خلال زيارته للاقصر لافتتاح معرض ومؤتمر الوادي السادس للزراعات الحديثة، وكشف التقرير عن عدد من المخالفات بقنا.​