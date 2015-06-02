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حبس ضابط شرطة 3 سنوات وعزله من الوظيفة لاتهامه بسرقة سلاح زميله بالبحيرة

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حبس ضابط شرطة 3 سنوات وعزله من الوظيفة لاتهامه بسرقة سلاح زميله بالبحيرة حبس ضابط شرطة 3 سنوات وعزله من الوظيفة لاتهامه بسرقة سلاح زميله بالبحيرة

قرر اليوم المستشار عبد الباسط الشاذلى رئيس محكمة الرحمانية الدائرة السابعة بعضوية كل من المستشارين عبد الرحيم على مرسى وأسامة عاكف قبيصة حبس ضابط شرطة 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 420 دولارا لاتهامه بسرقة “طبنجة” ميرى من أحد زملائه وجهاز لاسلكى.

ترجع أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضى حينما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد باختفاء سلاح ميرى من أحد الضباط بمركز شرطة الرحمانية وبعد الفحص والتحريات تبين أن أحد زملائه، ويدعى “أ.ح.م” هو المتهم بذلك. وبعد حركة التنقلات الأخيرة العام الماضى، تم ضبط الضابط المتهم “أ.م.ح.ع” خلال عمله بمديرية أمن سوهاج وبحوزته السلاح المسروق، وتم ترحيله إلى مديرية أمن البحيرة، وبالعرض على النيابة وقتها قررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

 

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