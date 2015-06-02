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بدء تطبيق مشروع فصل القمامة من المنازل ببورسعيد

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بدء تطبيق مشروع فصل القمامة من المنازل ببورسعيد بدء تطبيق مشروع فصل القمامة من المنازل ببورسعيد
أكد المهندس كامل أبوزهرة رئيس حى الضواحى لـ"اليوم السابع"، أن منظومة فصل القمامة من المنازل بدأت أمس، من خلال 3 شركات تم تقسيمها على المناطق بحى الضواحى بالتنسيق مع المسئولين بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.

وأكد رئيس حى الضواحى، بأنه قام بتدشين حملة لتوعية السيدات بالمنازل على عملية الفصل وطرق التعامل مع القمامة من حيث المخلفات الصلبة وغيرها وتعظيم الإستفادة منها لخلق مجتمع صحى.

وأوضح أنه يسعى لنجاح هذه المنظومة، التى تهدف لتدوير المخلفات عن طريق المصانع وإتاحة فرص عمل للشباب من خلال هذه المنظومة، التى تتبناها وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات لخلق بيئة صحية نظيفة والارتقاء بالمجتمع.
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