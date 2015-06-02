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محافظ البحيرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

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محافظ البحيرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ البحيرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان
شهد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، يرافقه محمد الصيرة، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية والدينية والأمنية، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بحى شبرا بدمنهور.

وقد بدء الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور إبراهيم الحشاش، وكيل وزارة الأوقاف، والتى استعرض فيها فضل تلك الليلة، وما حدث فيها من تحويل قبلة المسلمين إلى اتجاه الكعبة المشرفة والدروس المستفادة من تلك الذكرى وضرورة الإكثار من العبادات فى شهر شعبان الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ثم اختتم الحفل بالتواشيح والابتهالات الدينية لفضيلة الشيخ عصام الشاذلى.

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مصر 365