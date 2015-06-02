بالصور.. النيابة تجرى معاينات تصويرية للتفجيرات الأخيرة بالمحلة

رافقت "اليوم السابع" النيابة العامة فى المعاينات التصويرية لتفجيرات المحلة، والتى شهدتها خلال الفترة الماضية والتى تمثلت فى تفجير عبوة ناسفة أمام بنك بمنطقة شكرى القوتلى والتى راح ضحيتها 3 شهداء من الشرطة وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، ويدعى عبد الله عاصم الباز طالب بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، حيث اعترف المتهم فى المعاينات التصويرية على أماكن تخزين القنابل وتدريبه على السلاح الآلى وزرع القنابل وتفجيرها عن بعد بالاشتراك مع 5 إرهابيين بينهم متهم هارب يدعى "عمر".

كانت قوات الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد تمكنوا من ضبط المتهم بقرية بشبيش مركز المحلة واعترف تفصيليا أمام أحمد عبد المنعم لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية الذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية.

واعترف المتهم بمشاركته فى زرع القنبلة أمام البنك بشارع شكرى القوتلى وبرفقته أحد الإرهابين المقبوض عليهم حيث تم زرع القنبلة بعد تلقى التعليمات من الإرهابى أحمد سعد والمحبوس على ذمة القضية، بالإضافة إلى تلقيه تدريبا على استخدام السلاح على يد الإرهابى المقبوض عليه "على أبو الخير"، وكذلك كيفية زرع القنابل وتوقيتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم عبد الله عاصم الباز باعتناق الفكر الجهادى وقيامه بتجنيد 3 أشخاص بينهم شخص يدعى "يوسف" تم القبض عليه واشترك معه فى عملية زرع القنابل بينما لم يشارك مع الإرهابيين الآخرين.

واعترف الإرهابى "عبد الله" بقيامه بزرع 4 قنابل ببرج الضغط العالى بعزبة توما مركز المحلة وسط زراعات الموز بعد أن تسللوا إلى داخل المزرعة فى اليوم الثانى لتفجير البنك وبعد زرع العبوات الناسفة تبين أن الأسلاك قصيرة فقاموا بإزالتها وإعادة توصيل أسلاك طويلة وإعادة زرعها مرة أخرى وتم تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد، بينما أبطل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية مفعول عبوتين آخرتين.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهم فى تفجيرات برج الضغط العالى بسمنود وزرع 5 عبوات ناسفة شديدة الانفجار وتوصيلها بتايمر إلى جانب حرق وإشعال النيران فى محطة تقوية إحدى شركات المحمول مرتين متتاليتين بقرية ميت السراج واعتدائه بالضرب على خفير الحراسة بالمحطة إلى جانب قيامه بحرق محطة تقوية إحدى شركات المحمول بقرية محلة حسن وقيامه بالاشتراك مع المتهم على أبو الخير فى التدريب على ضرب النار بالسلاح الآلى داخل مزرعة البط الخاصة بالمتهم على أبو الخير بقرية ميت السراج مركز المحلة وكيفية فك السلاح وتركيبه مرة أخرى واستخدام البنزين فى صناعة المولوتوف، وقيام ابن عم المتهم الثانى ويدعى "حماده" باستخدام التوك توك الخاص به فى تنقلات الإرهابيين ورصد الأهداف التى يقومون باستهدافها ومتابعة المترددين عليها؛ ولذا قرر أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية سرعة ضبط وإحضار المتهم "حمادة".

كانت النيابة العامة يرافقها اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة وسمنود واللواء عبد الحميد الطويل مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط الأمن الوطنى والمباحث الجنائى مدعومين بقوات التدخل السريع قد قامت بمعاينة تصويرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بقرية بشبيش وعاينت ورشة الألوميتال الخاص بالإرهابى أحمد سعد المتهم الرئيسى فى الخلية.

واعترف المتهم "عبد الله" بكيفية تجهيز القنابل بداخلها ونقلها وتلقيه التكليفات بالتفجير وحرق محطات تقوية شبكات المحمول كما انتقلت النيابة لمعاينة مزرعة البط بقرية ميت السراج ملك المتهم على أبو الخير والتى كانت تستخدم فى تخزين البنزين وتجهيز المولوتوف والتدريب على فك وتركيب السلاح الآلى وكيفية استخدامه.

وعثرت النيابة على أوراق تنظيمية تحمل الفكر الجهادى وكتب تحرض على العنف وكتب لجماعة الإخوان المحظورة.

كما قامت النيابة العامة بمعاينة برج الضغط العالى وسط زراعات الموز بقرية عزبة توما، ثم انتقلت إلى منطقة شكرى القوتلى لإجراء المعاينة التصويرية للتفجير الذى تم أمام البنك، والذى أدى إلى استشهاد 3 بينهم 2 مساعدين شرطة ومجند بالقوات المسلحة، وإصابة 11 آخرين بعضهم أصيب ببتر بالأطراف وتهتك بالأمعاء وإصابات بالغة أخرى، واستمرت المعاينة حتى الساعة الخامسة صباحاً.

واعترف المتهم بوضع القنبلة أمام البنك بعد تلقيه تعليمات من المتهم المحبوس أحمد سعد فى وجود بعض العناصر المقبوض عليهم الذين شاركوا فى العملية منهم من شارك فى عملية زرع وتفجير القنبلة واستقل الإرهابى دراجة نارية وبرفقته أحد الأشخاص بينما استقل الآخرون سيارة ملاكى وكان المتهم يرتدى نظارة طبية خشية تصويره بكاميرات المراقبة.

وبمواجهته بصور كاميرات المراقبة الموجودة بالبنك اعترف تفصيليا بوضع القنبلة وارتدائه نظارة طبية للتمويه وقرر أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب ويدعى "عمر" وسرعة ضبط وإحضار المتهم "حماده" ابن عم المتهم.



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قوات الأمن تداهم ورشة ألوميتال تستخدم فى تصنيع القنابل



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الإرهابى أثناء معاينة ورشة تصنيع المتفجرات



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ورشة الألوميتال بعد مداهمتها لتفتيشها



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الإرهابى داخل ورشة الألوميتال المستخدم فى تصنيع المتفجرات



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الإرهابى عبد الله عاصم



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قوات الأمن تقوم بعملية تفتيش داخل ورشة الألوميتال



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عملية تفتيش داخل ورشة الألوميتال



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تفتيش محتويات ورشة الألوميتال



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الإرهابى عبد الله عاصم أثناء إجراء معاينة ورشة الألوميتال



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الإرهابى عبد الله أثناء معاينة مزرعة البط ملك الإرهابى على أبو الخير



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الإرهابى عبد الله عاصم



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المتهم وسط حراسة مشددة أثناء معاينة مزرعة البط المستخدمة فى التدريب على استخدام السلاح



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قوات الأمن أثناء دخول مزرعة الموز بعزبة توما قبل معاينة برج الضغط العالى



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قوات التدخل السريع بقوات أمن المحلة تشارك فى عمليات تأمين معاينة النيابة العامة



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الإرهابى يشرح كيفية وضع العبوات الناسفة أسفل برج الضغط العالى وسط زراعات الموز بعزبة توما



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أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية يستمع لأقوال الإرهابى عبد الله عاصم



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الإرهابى عبد الله عاصم يشرح تفاصيل زرع العبوات الناسفة



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أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية يجرى معاينة للبنك



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الإرهابى يشرح لمدير النيابة كيفية زرع العبوة الناسفة بجوار البنك بالمحلة



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الإرهابى فى محيط البنك بالمحلة



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نقل المتهم لسيارة الترحيل وسط تأمين قوات التدخل السريع



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مسامير وموتور مياه داخل ورشة الألوميتال الخاصة بالإرهابى عبد الله عاصم



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اقتياد المتهم لسيارة الترحيلات



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كتاب بعنوان الإخوان المسلمون تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان حكم السحر والكهانة تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان طوق النجاة تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان الأشباح تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان الطوفان قادم الله أو الدمار تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان الحلال والحرام تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب بعنوان دليل قائد الأشبال تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب إحياء علوم الدين تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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كتاب"الردة عن الحرية" تم ضبطه فى مزرعة الإرهابى على أبو الخير



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الإرهابى فى المعاينة التصورية لموقع تفجير البنك بالمحلة



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الإرهابى عبد الله عاصم



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الإرهابى عبد الله عاصم



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لفة من الأسلاك داخل ورشة الألوميتال



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الإرهابى داخل مزرعة البط الخاصة بالإرهابى على أبو الخير بقرية ميت السراج مركز المحلة



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أثناء إجراء النيابة العامة معاينة تصورية لموقع تفجير البنك بالمحلة



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النيابة العامة تستمع لأقوال الإرهابى عبد الله فى محيط البنك الوطني



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الإرهابى يشرح كيف زرع القنبلة فى محيط البنك



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النيابة تستمع لشرح الإرهابى حول زراعته العبوة الناسفة



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اقتياد المتهم لسيارة الترحيلات



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أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية فى محيط البنك بالمحلة



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اقتياد المتهم لسيارة الترحيلات



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استماع النيابة لأقوال الإرهابى عبد الله عاصم