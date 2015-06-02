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وصول مدرعتين للتمركز بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم على "مرسى"

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وصول مدرعتين للتمركز بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم على "مرسى" وصول مدرعتين للتمركز بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم على "مرسى"
يشهد محيط أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "شعبان الشامى"، المنعقدة بها حكمها فى قضيتى "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها محمد مرسى و130 آخرين، وقضية "التخابر مع حماس" والمتهم فيها المعزول و35 آخرون.

ووصلت منذ قليل، مدرعتان لمكافحة الشغب، حيث تمركزت المدرعتان فى بداية الشارع المؤدى للبوابة الثالثة للأكاديمية من جهة الطريق الدائرى والتى يتمركز أمامها عدد من خيالة الداخلية تحسباً لأى طارئ قد يطرأ بعد الحكم فى القضيتين.

تجدر الإشارة إلى أن القاضى قرر فى الجلسة السابقة إحالة أوراق ستة عشر متهماً فى قضية "التخابر" لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، وكان على رأسهم القياديان الإخوانيان "محمد البلتاجى" و"خيرت الشاطر"، وقرر فى الجلسة ذاتها إحالة أوراق 107 على رأسهم "مرسى" للمفتى فى قضية "الهروب من وادى النطرون".

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مصر 365