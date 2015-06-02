عاملو مساجد الأوقاف بالإسكندرية يتظاهرون أمام الوزراء لإعادتهم للعمل

تظاهر عدد من عمال مساجد الأوقاف من محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد فصلهم.

وقال السيد حامد أحد عمال المساجد المحتجين أمام مجلس الوزراء لـ"اليوم السابع"، نعمل بمساجد الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منذ 8 سنوات وصدر قرار بوقف المرتبات منذ 8 شهور، كما طالبتنا هيئة الاوقاف بالتوقيع على إقرار يتضمن التنازل عن مدة التأمين السابقة على أن تبرم الهيئة عقود جديدة معنا ولكن لم يتم تعيينا حتى الآن.

وأشار حامد إلى أنهم تقدمهم بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وإعادتهم للعمل مرة أخرى، ولكن دون استجابة على حد قوله، لافتًا إلى أن عدد العمال المفصولين 3000 عامل.