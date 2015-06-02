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غرق قارب يقل مهاجرين سوريين بتركيا وإنقاذ 14 شخصا

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غرق قارب يقل مهاجرين سوريين بتركيا وإنقاذ 14 شخصا غرق قارب يقل مهاجرين سوريين بتركيا وإنقاذ 14 شخصا
أنقذت قوات خفر السواحل 14 مهاجرا سوريا غير شرعى فى بلدة "ديديم" الساحلية المطلة على بحر إيجة والتابعة لمحافظة (آيدن) بغربى تركيا على إثر غرق قاربهم المطاطى منتصف الليلة الماضية.

وذكرت محطة (خبر تورك) اليوم الثلاثاء أنه وفقا للمعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث، تلقت قيادة خفر السواحل فى مدينة آيدن بلاغا عن غرق قارب مطاطى فى مياه بحر إيجة وتمكنت الفرق من إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي، منهم 4 أطفال و4 نساء.

وأضافت المحطة أن "القوات بدأت فورا فى البحث والتمشيط فى مياه البحر لاحتمال إنقاذ الاشخاص المتبقين والعثور عليهم، فيما تم نقل الأطفال والنساء إلى مستشفى الدولة والبحث عن عصابة مهربى البشر للقبض عليهم ومحاكمتهم".

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مصر 365