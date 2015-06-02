المتحدث العسكرى: مقتل 141 إرهابيا فى حملات أمنية خلال شهر مايو

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، تقريرا عن أبرز جهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الإستراتيجية خلال شهر مايو 2015. وأكد المتحدث العسكرى أن الجهود الأمنية أسفرت عن مقتل (141) إرهابيا أثناء المواجهات المختلفة مع عناصر قوات التأمين خلال تنفيذ أعمال المداهمات، والدفاع عن نقاط الارتكاز والأكمنة الثابتة والمتحركة وغير المدبرة وكان أبرزهم، الإرهابى / وليد إبراهيم حسين نصرالله، الإرهابى / أحمد فايز برهوم (الشهرة / أحمد فراشة)، الإرهابى / عبد العزيز رمضان عودة أبو فليا. وأشار المتحدث العسكرى فى بيان له، إلى أنه تم إلقاء القبض على (322) فردا مشتبها بهم خلال أعمال قوات التأمين المختلفة، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.