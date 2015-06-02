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«السيسي» يغادر القاهرة متوجهًا إلي السودان للمشاركة في حفل تنصيب البشير

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«السيسي» يغادر القاهرة متوجهًا إلي السودان للمشاركة في حفل تنصيب البشير «السيسي» يغادر القاهرة متوجهًا إلي السودان للمشاركة في حفل تنصيب البشير

غادر القاهرة، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، متوجهًا إلى دولة السودان الشقيق، وذلك للمشاركة في احتفالية تنصيب الرئيس السودانى عمر البشير، رئيسا للبلاد لولاية جديدة. ويشارك السيسي مراسم الاحتفال وتقديم التهنئة للبشير، حيث يؤدى البشير القسم الجمهورية أمام الهيئة التشريعية، بمشاركة 28 من الرؤساء والملوك والأمراء وممثلى الدول العربية والأفريقية، ورؤساء البرلمانات العربية والأفريقية، والاتحاد الأفريقى، والإيجاد، ومنظمة الساحل والصحراء وفقًا لما أعلنته السودانية مؤخرا.

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