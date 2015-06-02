تقرير دولى: إسرائيل هدمت 9 مبان فلسطينية فى الضفة والقدس الشرقية

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن السلطات الإسرائيلية هدمت 9 مبان فلسطينية فى المنطقة (ج) من بينهم 3 فى القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية مما أدى إلى تضرر تسع عائلات نصف أفرادها من الأطفال.

وأضاف التقرير عن الفترة من 19 إلى 25 مايو الماضى أن السلطات الإسرائيلية فتحت الشارع الرئيسى بين قرية بيتين (2007 أشخاص) ومدينة رام الله التى تعتبر مركز القرية الخدمى الرئيسى عبر حاجز الارتباط مما سيؤدى إلى تقليل وقت السفر إلى رام الله بصورة كبيرة من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، وبالرغم من ذلك فمازال طريق العودة إلى القرية يتطلب سلوك طريق التفافى طويل.

وأفاد بأنه تم تسجيل خمس هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون خلال الفترة السابق ذكرها مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين وألحقت أضرار بممتلكاتهم من بينهم قيام المستوطنين بإشعال النار أو اقتلاع ما لا يقول عن 235 شجرة وشتلة فلسطينية فى سلفيت وطولكرم فى أراض بالقرب من المستوطنات.

وأشار إلى أن منظمة (يش دين) الإسرائيلية لحقوق الإنسان أفادت بأن 85 % من الشكاوى التى قدمها فلسطينيون للشرطة الإسرائيلية ضد عنف المستوطنين أغلقت بدون تقديم لوائح اتهام وذلك من عام 2005.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت 91 عملية تفتيش واعتقال فى الضفة الغربية وعملية تجريف لأراضى تبعد 200 متر عن السياج داخل قطاع غزة شرق مخيم المغازى للاجئين حيث اعتقلت 106 فلسطينيين من بينهم 3 اعتقلوا بالقرب من السياج المحيط بغزة أثناء محاولهم التسلل إلى إسرائيل.

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