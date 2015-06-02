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أوقاف الغربية تستعد لشهر رمضان بعمل ندوات وخطب فى المساجد

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أوقاف الغربية تستعد لشهر رمضان بعمل ندوات وخطب فى المساجد أوقاف الغربية تستعد لشهر رمضان بعمل ندوات وخطب فى المساجد
استعدت مديرية أوقاف الغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال عمل ندوات ومحاضرات ودروس دينية بمختلف المساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية بدائرة المحافظة طوال الشهر الكريم. كما يقوم الدعاة بتقديم درس يومى بعد صلاة العصر بجميع المساجد.

وقامت مديرية الأوقاف بالغربية باختيار نخبة من مفتشى الدعوة لمتابعة هذه الأنشطة يوميا كل يوم من أيام الشهر الكريم وهو عبارة عن ندوتين دينيتين يوميا عقب صلاة المغرب وتهدف هذه الندوات والمحاضرات والدروس الدينية التى تقام طوال الشهر الكريم بمختلف المساجد بدائرة المحافظة التى تهدف إلى تعريف المسلمين بتعاليم الدين الصحيح والرد على الاستفسارات والأسئلة الدينية ومعالجة الظواهر الاجتماعية بمعرفة نخبة ممتازة من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.
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