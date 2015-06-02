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النظر اليوم فى أمر تجديد حبس 33 إخوانياً متهمين فى أحداث المطرية

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النظر اليوم فى أمر تجديد حبس 33 إخوانياً متهمين فى أحداث المطرية النظر اليوم فى أمر تجديد حبس 33 إخوانياً متهمين فى أحداث المطرية
تنظر، اليوم، غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تجديد حبس 33 متهما، محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الماضى بمنطقة المطرية .

وضمت القضية عدة أحراز ضبطت مع المتهمين عبارة عن أكياس بلاستكية تحتوى على العشرات من الألعاب النارية، وتى شيرتات زرقاء اللون مدون عليها "الثورة حق ودين"، وهواتف محمولة مختلفة الأنواع وحقيبة نبيتى اللون بداخلها عدد 18 شالا رصاصى اللون، ولواصق بنى اللون، وحقيبة هاندباج رصاصى اللون بداخلها زجاجات مياه، ومطواة قرن غزال، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة، ونبل حديد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وقاموا بأعمال حرق وتخريب، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد منهم.

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مصر 365