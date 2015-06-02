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الأمم المتحدة تدين طرد نائب ممثلها فى جنوب السودان

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الأمم المتحدة تدين طرد نائب ممثلها فى جنوب السودان الأمم المتحدة تدين طرد نائب ممثلها فى جنوب السودان
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قرار حكومة جنوب السودان بطرد نائب ممثل الامم المتحدة فى البلاد التى تمزقها الصراعات.

وقال المتحدث باسم بان كى مون إن الأمين العام طالب اليوم الاثنين بالعدول فورا عن قرارها بطرد توبى لانزر، قائلا إنه "اضطلع بدور أساسى فى تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمجتمعات المتضررة من الصراع فى البلاد وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الفئات الأكثر احتياجا ".

وقال مسئولو الأمم المتحدة إن لانزر، منسق الشؤون الإنسانية الذى يقترب من نهاية خدمته فى جنوب السودان، خارج البلاد الآن.

وأعلن بان يوم الجمعة أن الغانى يوجين أوسو سيخلف لانزر كمنسق للشؤون الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم العام إن بان حث الحكومة على التعاون التام مع جميع هيئات الأمم المتحدة الموجودة فى جنوب السودان.

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مصر 365

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