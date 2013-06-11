هل يعمل شامبو الكيراتين على تغذية الشعر بشكل أفضل من الشامبو العادى؟

أرسلت قارئة تقول أنا فتاة عمرى 24 عاما، ومؤخرا أصبح شعرى جافا إلى حد ما، عما كان فى السابق، وأنا متخوفة من معالجته بالكيراتين وأريد أن أسأل عن فاعلية شامبو الكيراتين فى تطريته.

وفى حالة استخدامه لفترات طويلة هل يمكن الحصول على نفس النتائج التى يحققها استخدام تلك المادة فى علاج الشعر وهل يعمل على تغذية الشعر أفضل من الشامبو والبلسم العادى؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة :

بداية يجب التفرقة بين نوعين من الشامبو وهما: النوع الأول: والذى يستخدم بعد معالجة الشعر بالكيراتين وغالبا ما يكون الفارق الوحيد بينه وبين الشامبو العادى، هو عدم احتوائه على مادة الصوديوم وبالتالى لا يحدث فرقا يذكر.

النوع الثانى: وهو الذى يحتوى فى مكوناته على مادة الكيراتين وذلك النوع يعتبر أفضل فى نتائجه كما يحسن من ملمس ومظهر الشعر بشكل كبير وخاصة مع الاستخدام الدائم والمنتظم.