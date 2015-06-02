من هي الطفلة التي التقط الأمير محمد بن سلطان معها سيلفي؟

بحضور الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أقامت جمعية "الثقافة والفنون" في جدة، أمسية غنائية، أحياها الفنان علي عويس بمشاركة فرقة "إحساس النغم".

بدأت الأمسية مع الفنان الشاب علي عويس الذي شدا بعدّة أغانٍ متنوّعة للفنانين: محمد عبده، وعبادي الجوهر، وطلال سلامة، بالإضافة إلى أغنية خاصّة بالفنان علي.

وبعد الاستراحة، شارك الفنان راكان خالد الفنان علي عويس غناء أغنية "شوق" للفنان إسماعيل مبارك، قبل أن يُكمل عويس بعدها تقديم الوصلات الغنائية الخاصّة به، ثمّ ليختتم بأغنية "عاصفة الحزم".

ومع الختام، دعا عويس راعي الأمسية للصعود إلى خشبة المسرح، حيث قدّم الأمير كلمة أشاد فيها بدور الإعلام ودعمه للشباب الموهوب، وأبدى جهوزيته لدعم المواهب، وقال: "إذا كان حضوري يدعم الشباب فيشرفني التواجد". كما قدّم شهادات شكر من الجمعية لفرقة "إحساس النغم"، التي حضرت من مكة المكرمة خصيصاً لمشاركة الفنان الشاب علي عويس الغناء.

من ناحيته، اعتبر الفنان علي وجود الفرقة بداية تعاون مع الجمعية، معتبراً أنّ الليلة الفنية كانت ليلة الفرقة الموسيقية.

إلى جانب علي والفرقة، كانت هناك مشاركة من إحدى أطفال الجمعية، إذ غنّت أغنية "زمان أول"، بعد أن طلب منها الأمير مشاركتها في ختام الأمسية. وقد أثارت إعجاب الأمير، الذي قام بالتقاط صورة سيلفي مع الطفلة وهي تغني.

يشار إلى أنّ الأمسية حضرها نخبة من الإعلاميين، يتقدّمهم علي فقندش، والفنان راكان خالد، والملحن متعب الناصر، والموزّع الموسيقي محمد سلطان، والشاعر حمد الأسمري.

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