اليوم.. مؤتمر لغتنا العربية إلى أين بالقنطرة شرق

قال الشاعر أحمد إسماعيل إن أسرة "إضاءات نقدية وإبداعية" بالتنسيق مع إدارة القنطرة شرق التعليمية سوف ينظمان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد بمدينة القنطرة شرق تحت عنوان "لغتنا العربية.. إلى أين"؟؟.

ويشارك فى أبحاث المؤتمر الدكتور نادر عبد الخالق من جامعة الإسكندرية والدكتور حسن يوسف عميد آداب الاسماعيلية السابق.

وأشار إسماعيل إلى أن المؤتمر تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ويتضمن المؤتمر عدة أبحاث وحلقة فكرية حول الموضوع وقراءة أدبية وأمسية شعرية.

سوف يرأس المؤتمر أحمد إسماعيل وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى عباس من القاهرة، وتضم اللجنة التنظيمية الناقد أيمن بكر من كفر الشيخ وفاتن متولى بورسعيد وفتحى نجم الإسماعيلية وهيام حمزة القاهرة، ويشارك فى المؤتمر موجهو اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم وفى التنظيم واستقبال الضيوف فاطمة البيك والشاعرة شادية الملاح.