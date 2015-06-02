أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. مؤتمر لغتنا العربية إلى أين بالقنطرة شرق

Google+ Print
اليوم.. مؤتمر لغتنا العربية إلى أين بالقنطرة شرق اليوم.. مؤتمر لغتنا العربية إلى أين بالقنطرة شرق
قال الشاعر أحمد إسماعيل إن أسرة "إضاءات نقدية وإبداعية" بالتنسيق مع إدارة القنطرة شرق التعليمية سوف ينظمان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد بمدينة القنطرة شرق تحت عنوان "لغتنا العربية.. إلى أين"؟؟.

ويشارك فى أبحاث المؤتمر الدكتور نادر عبد الخالق من جامعة الإسكندرية والدكتور حسن يوسف عميد آداب الاسماعيلية السابق.

وأشار إسماعيل إلى أن المؤتمر تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ويتضمن المؤتمر عدة أبحاث وحلقة فكرية حول الموضوع وقراءة أدبية وأمسية شعرية.

سوف يرأس المؤتمر أحمد إسماعيل وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى عباس من القاهرة، وتضم اللجنة التنظيمية الناقد أيمن بكر من كفر الشيخ وفاتن متولى بورسعيد وفتحى نجم الإسماعيلية وهيام حمزة القاهرة، ويشارك فى المؤتمر موجهو اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم وفى التنظيم واستقبال الضيوف فاطمة البيك والشاعرة شادية الملاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم