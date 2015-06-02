منع إجازات أطباء الطب البيطرى وتكثيف الحملات على المجازر فى رمضان بالغربية

استعدت مديرية الطب البيطرى لاستقبال شهر رمضان المبارك بزيادة عدد الأطباء وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر لسرعة إجراء الكشف على المذبوحات ومواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد المذبوحات وقيام إدارة المجازر بالمرور اليومى على المجازر لمتابعة الأعمال وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتطهير مجارى الصرف الصحى للمجازر وسرعة التخلص من مخلفات الذبح وتوفير المياه اللازمة والعمل على مراقبة خطوط المياه لعدم انقطاعها.

وشكلت مديرية الطب البيطرى غرفة عمليات بالمديرية لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى أى شكاوى من المواطنين وتوفير جميع أنواع المطهرات وأدوات النظافة اللازمة لجميع المجازر.