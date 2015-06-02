9 أضرار لتدخين الأنثى.. أهمها تقليل الخصوبة والإصابة بسرطان الثدى

يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء التوليد بالقصر العينى، إن انتشار نسبة التدخين بين النساء خاصة الشيشة يؤدى إلى زيادة تعرضها لبعض الأضرار التى تتعلق بصحتها وأهمها ":
>1)اضطربات الدورة الشهرية.
>2)تقليل الخصوبة عند المرأة .
>3)يعجل من سن اليأس.
>4)يزيد فرص إصابتها بهشاشة العظام أكثر من المرأة غير المدخنة .
>5)للتدخين خطورة بالغة على الحمل نظرا لأنه يقلل كمية الاكسجين اللازم لدم مما ينتج عنه قلة نسبة كمية الأكسجين للجنين .
>6)زيادة فرص تعرض الحامل للولادة المبكرة.
>7)تكون الحامل أكثر عرضه لانفصال المشيمة مبكرا نظرا لانقباض الأوعية الدموية وبالتالى يحدث نزيف مهبلى يؤثر على صحة الأم والجنين .
>8)يؤثر التدخين على صحة الطفل الرضيع نظرا لأن يساهم فى احتواء لبن الرضاعة على مادة النيكوين.
>9) احتمالية السرطان الثدى وعنق الرحم .
لذلك ينصح د. عمرو المرأة بالاهتمام بصحتها والحفاظ عليها من خلال عدم بالتدخين ومشتقاته سواء السجائر أو الشيشة للتجنب أضرارها غير الصحية على صحتها وصحة أسرتها".